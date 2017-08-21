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Ağrı’da FETÖ’den 14 kişi tutuklandı

Ağrı’da FETÖ/PDY’ye yönelik son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Ağrıda FETÖden 14 kişi tutuklandı

21 Ağustos 2017 22:29

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler ile örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik ilimiz merkezi ve ilçelerimizde son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında polis, asker, öğretmen, cezaevi müdürü, iş adamı, esnaf ve sivilin bulunduğu 42 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, İşlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14’ü mahkemece tutuklanırken, 22’si hakkında Adli Kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup, diğer şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldığı duyuruldu. 

Etiketler: ağrı, fetö


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