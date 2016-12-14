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Ağrı’da hayat durdu

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 436 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrıda hayat durdu

14 Aralık 2016 13:44

Ağrı’da dünden itibaren başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde 46 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 436 köy yolu ulaşıma kapanırken, hayat adeta durma noktasına geldi.

100 Yıl Mahallesi’nde oturan Salih Doğan, traktörlü kepçesi ile önce evinin önündeki karları temizlediğini, daha sonra da mahallenin yollarını açtığını belirtti.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında planlanan Ankara ve İstanbul uçuşları karşılıklı iptal edilirken, okullar ise bir günlüğüne tatil edildi.

Ağrı Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, 562 köyden 436'sının yolunun kar yağışından dolayı ulaşıma kapalı olduğu ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

Ahmet Genç

Etiketler: ağrı, kar yağışı


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