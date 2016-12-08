Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, yapılan eylemlerin aydınlatılması, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 01 Aralık 2016 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce şüphelilerin yakalanmalarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Merkez İlçe Başkanı C.A. ile F.A., N.A., N.Ö., Y.A., M.S.T., K.A. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, 1 adet sinyal kesici cihaz, 1 adet dürbün ele geçirilmiştir. 06 Aralık 2016 günü adli mercilere sevk edilen C.A., N.Ö. ve Y.A. isimli 3 şüpheli Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır"denildi.