Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Gelişen teknoloji ile birlikte küçük helikopter türü (DRONE) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, insansız hava araçlarının terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek, bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla 24.10.2016 tarihli ve 57103172.6212.(12511)-4243 sayılı valilik makamının oluru ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarıçaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde insansız hava aracı (DRONE) kullanımı yasaklanmıştır.

Her türlü insansız hava araçlarını (DRONE) alan/temin eden/kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini bildirmesi gerekmektir. Bildirilmeyen insansız hava araçları kimliği belirsiz hava aracı olarak değerlendirilecektir. Belirtilen hususlara uymayanlar hakkında; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi (il genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.) gereğince adli ve idari işlem yapılacaktır” denildi.