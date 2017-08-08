Ağrı’da İstanbul A sınıfı emniyet müdürlerinin sözde imamı yakalandı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “2 Ağustos 2017 Hamur ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Necmettin Girgin isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında yapılan araştırmada İstanbul ili A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı olduğu tespit edilmiş ve 8 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.