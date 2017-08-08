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Ağrı’da İstanbul A sınıfı emniyet müdürlerinin sözde imamı yakalandı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında FETÖ’ye üye olma suçundan aranan ve İstanbul ili A sınıfı emniyet müdürlerinin sözde imamı olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Ağrıda İstanbul A sınıfı emniyet müdürlerinin sözde imamı yakalandı

08 Ağustos 2017 22:28

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “2 Ağustos 2017 Hamur ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Necmettin Girgin isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında yapılan araştırmada İstanbul ili A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı olduğu tespit edilmiş ve 8 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

Etiketler: ağrı, emniyet müdürü


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