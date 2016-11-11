Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "6 Kasım 2016 günü saat 01.00 sıralarında, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından alınan ihbar üzerine, Gürbulak Gümrük Hudut Kapısından Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapan H.H. isimli şahıs yönetimindeki 78 A 890-10 plakalı dorsede gümrük sahası içerisinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ve Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile yapılan müşterek arama neticesinde gümrük kaçağı 15 bin 635 adet cep telefonu ve 2 bin adet cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tahkikat başlatılmış olup olayda kullanılan araç ve malzemelere el konularak şoför H.H. Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş ve adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.