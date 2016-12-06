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Ağrı’da kaçakçılık ve kaçak göçmen operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 179 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan 5 kişi tutuklandı.


06 Aralık 2016 18:34

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz üzerinden batı illerine sevkiyatı yapılan kaçakçılık faaliyetleri ile göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 1 Kasım- 3 Aralık 2016 tarihleri arasında ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde; piyasa değeri 2 milyon 125 bin 900 TL olan muhtelif markalarda 337 bin 650 paket kaçak sigara, piyasa değeri 517 bin 297 TL olan 53 bin 120 kilogram kaçak çay, 9 bin 120 litre kaçak mazot, beyannamesi ibraz edilemeyen 41 bin 400 adet eldiven, 2312 kilogram dairesel testere ağzı, 1848 kilogram boru makası, 56 kilogram yan keski, bin 288 kg çekiç, bin 387,5 kilogram tornavida, bin 480,5 kilogram pense seti ve 459 adet oyuncak emtia ürünleri ele geçirilmiştir. Ayrıca 125’i Afganistan uyruklu, 54’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 179 göçmen kaçağı yakalanmıştır. Kaçakçılık faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeler kapsamında 51 şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 11 şüpheli olmak üzere toplam 62 şüpheliye adli işlem yapılmış olup, şüphelilerden 5’i tutuklanmıştır. Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 39 araca ise mahkeme kararıyla el konulmuştur” denildi.

Etiketler: ağrı, kaçak göçmen operasyonu, kaçakçılık


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