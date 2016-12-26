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Ağrı’da kar yağışı

Ağrı’da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrıda kar yağışı

26 Aralık 2016 11:26

Kent merkezinde gece saatlerinde zaman zaman yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Sabah saatlerinde vatandaşlar işlerine gitmekte sıkıntı yaşarken, İl Özel İdare ve belediye ekipleri ana arterler ve çevre yollarında kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Etkili olan kar yağışı sonrası araçlar karların altında kaybolurken, ağaç dallarında biriken karlar, dalların kırılmasına neden oldu.
Kent merkezinde kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği öğrenildi. 

Ahmet Yılmaz
AĞRI 


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