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Ağrı'da kaza: 2 yaralı

Ağrı'da kaza: 2 yaralı
Ağrı'da kaza: 2 yaralı

Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Yüzüncü Yıl Mahallesi Küpkıran Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum yönünden gelen plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil karşı yönden gelen otomobil ile henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çarpıştı. Kazada 2 kişi otomobillerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri 2 otomobil içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştıkları yerden çıkartılarak sedyeye konulan yaralı 2 kişi 112 Sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken her iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Abdullah Söylemez
 

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