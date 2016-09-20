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Ağrı’da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde aldatıldığını iddia eden koca, evinde yakaladığı 1 kişiyi öldürdü, karısını ise yaraladı.


20 Eylül 2016 16:23

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Ahmedi Hani Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, gece çalışan A.K. sabah saatlerinde evine geldiği sırada evinden çıkan 54 yaşındaki M.N.S.'yi gördü. A.K. aldatıldığı iddiasıyla 39 yaşındaki eşi İ.K. ile M.N.S.’yı bıçakladı. Birçok yerinden bıçak darbesi alan M.N.S., kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, İ.K.’nın ise Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Eşini ve bir şahsı bıçaklayan A.K. ise polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Bülent İba


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