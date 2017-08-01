Ağrı’da kuduz köpeğin ısırdığı vatandaş hayatını kaybetti

Ağrı merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ballıbostan köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Ahmet Yıldız, 3 Temmuz günü akşam saatlerinde dışarıya çıkarken kuduz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısında yüzü parçalanan Ahmet Yıldız, yakınları tarafından Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre sonra taburcu edilen ve ardından 25 Temmuz’da köyde rahatsızlanan Ahmet Yıldız, Ağrı’dan Erzurum’a sevk edildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Yıldız, önceki gün hayatını kaybetti. Yıldız’ın cenazesi dün köy mezarlığına getirilerek defnedildi. Gözyaşlarına boğulan Yıldız ailesini köylü vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Ahmet Yıldız için köyde taziye çadırı kurulurken, köpeğin ısırdığı Muhammet Polat’ın tedavisi devam ediyor.

Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren Yusuf Yıldız, kuduz köpeğin köye korku saldığını ve köylülerin akşam dışarıya çıkamadıklarını söyledi. Köyde sokak lambalarının bulunmadığını geceleri köyün karanlığa gömüldüğüne dikkat çeken Yıldız, vatandaşların korku ile yaşadıklarını dile getirdi. Kuduz köpeğin yakalanamadığını ifade eden Yıldız, “Ağabeyim 3 Temmuz günü akşam saatlerinde tuvalete çıkmak için dışarı çıktığında nereden geldiğini bilmediğimiz bir köpek tarafından ısırılıyor. Ağabeyimin yüzü parçalandığı için hemen hastaneye götürdük. Ağrı Devlet Hastanesi’ne getirdik ve tek iğne yapıldı ve bu iğne hiçbir işe yaramadı. Bizlere de Erzurum’da aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin Erzurum’a sevk edildiği gün çok rahatsızlandığını vurgulayan Yıldız, “Biz istiyoruz ki insanlar ölmesin, ağabeyim öldü artık. Ağabeyim ilk fenalaşmaya başladığı 25 Temmuz Pazartesi günü hastaneye gidiyor sadece bir tane ağrı kesici iğne vuruluyor. Ağabeyimin belirtileri zaten her şeyi gösteriyordu. Hastanede sadece bir tane iğne yaptırıyorlar. Olayın olduğu gün aynı köpek köyde başka bir çocuğu da ısırıyor. Köpeğin akıbeti ve daha nerede olduğu da belli değil. Aynı saat içerisinde 2 kişiyi ısırıyor. Bu hastaneye ve gerekli bütün mercilere bildiriliyor. Bu köpeğin kontrol altına alınması lazım. Köpeği değişik yerlerde görenler olmuş, köpeğin akıbeti hakkında herhangi bir bilgi yok ve tehlike daha ortada devam ediyor” şeklinde konuştu.

Aynı saat içerisinde köpeğin ısırdığı ikinci kişi olan 14 yaşındaki Muhammed Polat adlı çocuk ise akşam saatlerinde oyun oynarken köpeğin kendisini ısırdığını, ağabeyi ve dayısının kendisini köpekten kurtardığını belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Polat, “Amcamın evinin yanında oynuyorduk. Baktık yukarıdan hızlıca bir köpek geliyordu bizde koştuk, küçük dayımın oğlu da küçük olduğu için geride kaldı. Köpek onu tutacaktı, ben de onu kurtarmak için koştum. Köpek de benim bacağımdan tuttu. Dayım ve ağabeyim beni direk hastaneye götürdüler. İbrahim ağabeyim yaramı temizledi. Ardından doktorlar aşı vurdular. Şu anda sağlık durumum iyidir” diye konuştu.

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç