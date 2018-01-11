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Ağrı’da lapa lapa kar yağdı

Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kent beyaza büründü.

Ağrıda lapa lapa kar yağdı
Ağrı’da lapa lapa kar yağdı - Foto Galeri

11 Ocak 2018 19:52
Ağrı’da lapa lapa kar yağdı - Tıkla İzle

Ağrı’da kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle çok sayıda aracın camları karla kaplanıp buz tuttu.

Vatandaşlar uzun uğraşların ardından araçlarının camlarını kazıyarak ve fırçalarla temizlemeye çalıştı. Yol kenarlarında ve otoparklarda bulunan onlarca araç karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan kar yağışının keyfini çıkaran bazı vatandaşlarda bol bol fotoğraf çekti.

Kar ve buz tutan araçlarını temizleyen vatandaşlar, camları temizlerken oldukça zorlandıklarını söyledi. Son bir haftadır havaların çok soğuk olduğunu dile getiren vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte havaların yumuşayacağını belirtti. Karın bereket olduğunu vurgulayan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. 

Abdullah Söylemez
 

Etiketler: ağrı, kar

 

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