Ağrı’da Mart ayının sonunda dolu sürprizi

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baharı bekleyen Ağrılılar dolunun yağması ile birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dolu nedeniyle cadde, sokaklar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kısa süre etkili olan dolu yerini yağmura bıraktı. Baharı ve güneşli günleri beklediklerini ve dolu ile büyük bir sürpriz yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar dolunun hazırlıksız yakaladığını belirtti.

Abdullah Söylemez

