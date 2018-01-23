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Ağrı'da metan gazından zehirlenen uzman çavuş 49 gün sonra şehit oldu

Ağrı'da geçtiğimiz Aralık ayında kuyudan sızan metan gazından zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan uzman çavuş 49 gün sonra şehit oldu.

Ağrıda metan gazından zehirlenen uzman çavuş 49 gün sonra şehit oldu

23 Ocak 2018 10:22

Ağrı'da 4 Aralık 2017'de Kapalı M Tipi cezaevi bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Olay

Ağrı merkez Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde 4 Aralık tarihinde meydana gelen olayda cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 43 asker ile 6 kamu görevlisi zehirlendi. Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum’a sevk edildi. 2 asker hastaneye alınmadan önce AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirildi. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Tedavi gören askerlerden Jandarma Er İdris Güleç 26 Aralık’ta, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden ise dün şehit oldu. 

Ahmet Akbuğa

 

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