Diğer
Kategoriler

Ağrı’da okul müdürüne bıçaklı saldırı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde okul müdürü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Ağrıda okul müdürüne bıçaklı saldırı

23 Mart 2018 16:32

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Patnos Aktepe Yatılı Bölge Okulu içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Yusuf Vural (29) okul içerisinde öğrencisinin ağabeyi M.A. tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu merdivenden yuvarlanıp bayılan Yusuf Vural, ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Vural’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Olay sonrası kaçan saldırgan M.A. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. M.A’nın ilk ifadesinde okul müdürü Yusuf Vural’ı kardeşine tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.  

Faruk Yavuz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç