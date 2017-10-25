Ağrı’da ‘özürlü sağlık raporu’ operasyonu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda heyet raporu vermeye yetkili devlet hastanesinin bilgi sistemlerine sızarak, usulsüz ‘özürlü sağlık kurulu raporu’ düzenledikleri tespit edilen bir grup şüphelinin bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda çalışma yapıldı.

Organize bir şekilde çalışan şüpheli şahısların, usulsüz ‘özürlü sağlık kurulu’ raporuna ihtiyaç duyan şahısları belirleyerek, bu tür şahıslara para karşılığı gerek tamamen sahte olarak hazırlanmış gerekse ilgili Devlet Hastanesi’nin bilgi sistemleri yetkisiz kişilerin şifreleriyle sızarak ‘özürlü sağlık kurulu’ raporlarındaki puanları yükselttiklerinin anlaşılması üzerine şüpheliler hakkında 5 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda T.A, E.İ, C.G, M.Ö, M.D, Ö.A, S.Ş ve Ö.A isimli 8 şahıs şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis, 91 kişinin ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, suça konu bol miktarda usulsüz düzenlenmiş ‘özürlü sağlık kurulu raporu ile bu usulsüz heyet raporları ile ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimli olarak alınmış toplam 40 yüksek modelli otomobil ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında, 6 bin 800 heyet raporu ile devletin değişik imkânlarından faydalanan diğer şüpheli şahısların tespiti ve yakalaması ve ÖTV indirimi ile alınmış diğer otomobillerin muhafaza altına alma çalışmaları devam ettiği açıklandı.