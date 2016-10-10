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Ağrı’da parke üretim tesisi kuruluyor

Ağrı İl Özel İdaresi, köy yollarını çamurdan ve tozdan kurtarmak için parke üretim tesisini kuruyor.

Ağrıda parke üretim tesisi kuruluyor

10 Ekim 2016 17:52

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine kurulan parke üretim tesisi, günlük ortalama 850 metrekare parke üretecek. İl Özel İdarenin bütçesiyle yapılan parke üretim tesisi, otomatik seri üretim yaparak yılda yaklaşık 150 bin metrekare parke imalatı yapacak. Proje sayesinde köy içleri temiz ve çamurdan kurtarılacak. Full otomatik olan parke üretim tesisi kilitli ya da kilitsiz parke taşlarını seri üretebilecek. Ayrıca tesis, hidrolik sistem orta basınçlı hidrolik valflerle donatılmış olup 6 adet hidrolik pompa ile beslenecek. İstenildiğinde ikiden fazla pompanın debisi aynı silindire gönderilerek üretim maksimum debiye çıkarılabilecek.

Kırsal altyapı projeleriyle hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Parke üretim tesisimizin yapım işi devam ediyor. İnşaat kısmında sona yaklaştık. Üreteceğimiz parke taşları ile köylerimizin içi ve çehresi değişecek. Köylerimizdeki en büyük sıkıntı olan çamur ve kir ortadan kaldırılmış olacak. Köylerimiz daha estetik bir görünüm kazanmasının yanında, temiz alana sahip olacak. Ayrıca kendi parkemizi, kendi tesisimizde üreteceğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bu durum hizmet hızını ve zaman tasarrufu noktasında da büyük kolaylıklar sağlayacak” dedi.


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