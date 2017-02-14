Eski Van Caddesi’nde 7 bin 200 metrekare alana kurulan ve il merkezinde vatandaşların uğrak mekanı olan sabit semt pazarının çökmesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Kar yağışı sonrası temizlenmeyen semt pazarının çatısından bir haftadır çatırdama sesi duyan esnaf, her şeye rağmen çalışmaya devam etti. Çatıdan son 24 saatte sürekli ses duymaya başlayan esnaf, seslerin artmasıyla beraber kaçışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çatının büyük bir gürültüyle çöktüğü ve vatandaşların panikle kaçıştığı görülüyor.

Vatandaş büyük panik yaşadı

Olay sonrası vatandaşlar çatı altında kalanlar için panik yaşarken, bölgede büyük hareketlilik yaşandığı ve vatandaşların merakla enkazdaki çalışmaları takip ettiği görülüyor.

Ahmet Genç