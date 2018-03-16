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Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2’si tutuklanırken, çok sayıda doküman ele geçirildi.

Ağrıda PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

16 Mart 2018 17:54

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütü ile mücadele kapsamında, il merkezimizde kamu malına zarar verdiği, terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinliklere katıldığı değerlendirilen 7 şahıs ve Doğubayazıt ilçemizde PKK/KCK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 7 şahsın Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.  

 

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