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Ağrı'da PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı 2 terörist öldürüldü.


20 Ekim 2016 12:59

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Doğubayazıt ilçesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin bulunduğu adrese sabah 05.00 sularında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 'teslim ol' çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, üzerinde ise 8 adet el bombası, 2 adet kalaşnikof tüfek, 10 adet dolu şarjör, çok sayıda uzun namlulu tüfeğe ait fişekler, 1 adet akü, 1 adet tabanca, tabancaya ait içerisinde 10 adet fişek bulunan şarjör, 1 adet dürbün, alıcı verici devreler, 1 adet ölçü aleti ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Etiketler: ağrı


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