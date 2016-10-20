Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Doğubayazıt ilçesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin bulunduğu adrese sabah 05.00 sularında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 'teslim ol' çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, üzerinde ise 8 adet el bombası, 2 adet kalaşnikof tüfek, 10 adet dolu şarjör, çok sayıda uzun namlulu tüfeğe ait fişekler, 1 adet akü, 1 adet tabanca, tabancaya ait içerisinde 10 adet fişek bulunan şarjör, 1 adet dürbün, alıcı verici devreler, 1 adet ölçü aleti ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.