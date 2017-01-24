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Ağrı’da sözde adalet komisyonu operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün ‘sözde adalet komisyonu’ isimli oluşuma yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ağrıda sözde adalet komisyonu operasyonu: 10 gözaltı

24 Ocak 2017 14:24

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 2014-2015 tarihleri arasında ‘sözde adalet komisyonu’ isimli oluşum içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütü adına Tutak ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku ve tehdit yoluyla ceza kestiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “Operasyonda F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 şahıs gözaltına alınmış, diğer 5 kişinin de yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.


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