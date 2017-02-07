Görevine 2014 yerel seçimlerinde ilçenin Taşkesen köyünde başlayan Azize Atlı, 250 haneli ve bin 500 nüfuslu köyde kar kış demeden çalışıyor. Ağrı’nın ilk kadın muhtarı unvanını taşıyan 58 yaşındaki Atlı, köyün yolunu asfaltlarken, fırın, taziye evi ve kütüphane yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 85 engelli kadın muhtar olarak Guiness Rekorlar Kitabına giren Atlı, giydiği takım elbise, şapkası ve tespihiyle çoğu zaman erkeğe benzetiliyor.

Aşiret kavgalarının ve kan davalarının önüne geçerek barışı da sağlayan Azize Atlı, bölgede kadın muhtar olmanın zor olduğunu söyledi. Atlı, “Ağrı’nın ilk kadın muhtarı emekli bir eğitmenim. Bin 500 nüfusumuz var. Köyümüzün durumu çok da iyi değil. Taziye evimiz, fırınımız, kütüphanemiz yok. Kadınlara söz vermişim ve bu yüzden Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz, bize el uzatsın. Bende verdiğim vaatleri yerine getireyim. Kadınlar için el sanat kurslarını da açacağız. Ben zaten kadınların isteği üzerine muhtar oldum. Bölgede kadın muhtar olmak çok zor. Burası aşiret bölgesi, 25 köy olarak bir aşiretiz ve aşiretin içindeki bütün erkekler bir kadın olarak muhtar olmama karşıydı. Ben bundan sonra Diyadin’de en az 30-40 kadın muhtar olsun diye çabalayacağım. Birlik beraberlik içinde köydeki kan davaları ile aşiret kavgalarına son verdik. 9 ay karın içinde kalıyoruz, o yüzden ihtiyaçlarımız da fazla. Ben emniyet için oturdum yoksa ihtiyacım yoktu muhtarlığa. 25 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Ben muhtar olmadan önce, inşallah muhtar olursam bu köyü güzel bir düzene sokacağım dedim. Nice muhtarlar gelip geçti, ama halen gençlerimiz iş için batıda, kimse bir şey yapmadı” dedi.

Babası 4 kadınla evlenen ve 14 kardeşi olan Atlı, anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Hiç evlenmeyen Atlı, ilkokulu bitirip Erzurum’da el işi kurslarını başarıyla tamamladıktan sonra Diyadin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 25 yıl boyunca eğitmenlik yaptı.

Köylülerden Hüdeyda Bakır ise kadın muhtara desteklerini belirterek, “Kendisinden çok memnunuz. Bize söz verdi; taziye evi, fırın yapacak ve buralarda kadınlar çalıştırılacak. Bize yol sözü de vermişti, onu yerine getirip yolumuzu yaptı. Muhtarımız bizler için iyi şeyler yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

Bülent İba



