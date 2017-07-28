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Ağrı’da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Ağrı’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Ağrıda taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

28 Temmuz 2017 17:27

Edinilen bilgiye, Ağrı merkez Yaşar Eryılmaz Caddesi’nde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada cadde adeta savaş alanına dönerken olayda 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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