Ağrı’da tek gözlü kuzu dünyaya geldi

Tutak ilçesinin Pınar Mahallesinde dünyaya gelen tek gözlü, ağzı ve burnu olmayan ve kafası insan kafasına benzeyen, kulakları ise boynunda olan kuzu görenleri şaşırttı. Çevrede bulunan vatandaşlar böyle bir olayla çok nadir karşılaştıklarını ve olay karşısında çok şaşırdıklarını söyledi.

Kuzunun sahibi Ahmet Gelişken, bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, mahalle sakinleri ve kendilerinin durum karşısında ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Koyununun çok sağlıklı bir hayvan olduğunu belirten Gelişken, koyunun doğarken sancılandığını bu nedenle veteriner çağırdığını belirtti. Gelişken, "Benim koyunum yaklaşık olarak bir hafta boyunca sancılandı. Ben de normaldir diyerek bugün yarın doğar dedim. Baktım koyun doğmuyor veteriner çağırdım. Veteriner’in yardımı ile kuzu ters doğdu. Kuzunun kafasının ortasında tek göz vardı ve ağzı yoktu. Bunu ailece gördüğümüzde çok şaşırdık, çünkü ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Bu çok nadir görülen bir durum. Kuzunun doğumdan sonra ölü olarak doğduğunu fark ettik. Ben bu durumun araştırılmasını istiyorum. Koyun doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Arslan