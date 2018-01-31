Diğer
Kategoriler

Ağrı’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Ağrı ve ilçelerinde terör örgütü PKK propagandası yapan ve Afrin’e yönelik başlatılan “Zeytin Dalı” operasyonu protesto eden kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrıda terör operasyonu: 27 gözaltı

31 Ocak 2018 14:50

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz merkezi ve ilçelerinde geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen basın açıklamaları, yürüyüş, örgüt mensupları cenazesi ve Diyadin ilçemizde canlı kalkan olaylarına katıldıkları tespit edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin “Zeytin Dalı” adı ile Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yapmış olduğu operasyonu sosyal paylaşım siteleri üzerinden protesto ettikleri ve PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şahısların suç unsurları ile yakalanmalarına yönelik 30.01.2018 günü ilimiz merkezi, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 27 şahıs gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman (kitap, dergi,) ele geçirilmiş olup, şahısların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir” denildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç