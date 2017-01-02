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Ağrı'da terör operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Ağrı'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Ağrıda terör operasyonu: 6 kişi tutuklandı

02 Ocak 2017 13:26

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olan ve örgüt mensuplarından aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Aralık 2016 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli olmak üzere, İzmir, Bursa ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi, dijital materyal ile 2 adet tabanca ve tabancaya ait fişeklere el konulmuştur. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevkleri sağlanmış olup, M.K., Y.Y., M.S.C., R.S., A.D. ve K.B. isimli 6 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkemece tutuklanırken, S.S., S.K., M.A., N.U., A.B. isimli 5 şüpheli adli kontrol kararıyla, A.T., M.Y., Z.Y. isimli 3 şüpheli ise ifadeleri sonrası mahkemece serbest bırakılmıştır" denildi.


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