Diğer
Kategoriler

Ağrı'da terör operasyonunda 4 tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, belediye ve İlçe Özel İdaresinde çalışan 4 kişi tutuklandı.

Ağrıda terör operasyonunda 4 tutuklama

07 Mayıs 2018 22:06

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından B.K, Ş.Y, F.T. ve E.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Patnos L Tipi Cezaevine gönderildi.
Tutuklanan şahısların belediye ve İlçe Özel İdaresinde memur oldukları öğrenildi. 

Faruk Yavuz

Etiketler: ağrı, terör operasyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç