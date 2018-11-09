Ağrı'da terör operasyonunda 9 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tutak ilçesine bağlı Aşağı Kargalık Köyünde önceki gün 15 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan 4 şüpheliyi daha devam eden operasyonda gözaltına aldı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve "terör propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan 19 zanlı, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kenan Çakır

