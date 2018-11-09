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Ağrı'da terör operasyonunda 9 tutuklama

Ağrı'da terör operasyonunda 9 tutuklama
Ağrı'da terör operasyonunda 9 tutuklama

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Kargalık köyü kırsal alanında düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tutak ilçesine bağlı Aşağı Kargalık Köyünde önceki gün 15 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan 4 şüpheliyi daha devam eden operasyonda gözaltına aldı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve "terör propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan 19 zanlı, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi. 

Adliyedeki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kenan Çakır
 

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