Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ağrıda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

03 Şubat 2017 19:21
Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Tır ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu Hanifi Özkan ve İnan Hacıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından cenazeler kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Genç

Etiketler: 1 Yaralı, 2 ölü, ağrı, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!