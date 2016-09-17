Kaza, Ağrı-Taşlıçay karayolu Kazlı mevkiinde meydana geldi. K.S. (36) yönetimindeki 04 DD 469 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen C.A. (32) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi G.S., olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü K.S., oğlu M.S. (2) ve kamyonet şoförü C.A. (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü K.S., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatı kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.