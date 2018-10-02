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Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı!

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı!
Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı!

Ağrı’da kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i kadın 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza Ağrı-Doğubayazıt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Ağrı ile Taşlıçay ilçesi arasında devam eden asfalt çalışması sahasına giren bir kamyonet henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde arkadan hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonette sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri kazada aynı aileden olan Nigar Yağıcı ve Rıdvan Yağıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen 2 kişinin cenazeleri Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Abdullah Söylemez
 

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