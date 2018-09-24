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Ağrı'da trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı'da trafik kazası: 3 yaralı
Ağrı'da trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı-Hamur karayolu Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 04 AR 062 ve 41 PK 587 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Abdullah Söylemez
 

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