Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerde 2017 yılında başarılı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar sonucunda 120 kilo 755 gram eroin, 506 kilo 68 gram esrar, 240 kilo 26 gram metamfetamin, 22 kilo 96 gram sentetik kannabinoid, 39 adet extacy hap ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 50 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından işlem yapılmış olup, 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 7 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol kararı verilmiş, diğer şüpheliler ise işlemleri sonrası serbest bırakılmıştır. İlimizin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olabilmesi amacıyla Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.