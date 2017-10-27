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Ağrı’da yavru kediyi kurtarma operasyonu

Ağrı’da 5 katlı bir binanın boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağrıda yavru kediyi kurtarma operasyonu

27 Ekim 2017 09:27

Edinilen bilgilere göre, Kağızman Caddesi’nde 5 katlı bir binanın boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri harekete geçti. Yavru kedinin sesini duyan ve boşluktan çıkamadığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, olay yerine gelen ekipler yavru kediyi kurtarmak için binanın çatı katına çıkarak boşluğa halat sarktılar. Ekipler yavru kediye zarar vermeden kurtarmak için uzun süre uğraştı. Binanın içinde 3. katta halata tutunarak boşluğa inen bir itfaiye görevlisi yoğun çaba sarf ederek kucağına aldığı yavru kediyi arkadaşının da yardımıyla ipe tutundurarak kurtardı. Kurtarılan yavru kedi daha sonra binanın içine kaçtı. 

Abdullah Söylemez
 

Etiketler: ağrı, kedi

 

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