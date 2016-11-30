Kent merkezinde akşama doğru başlayan kar yağışı etkisini iyice artırdı. Ağrı’yı etkisi altına alan kar yağışı şehri beyaza bürürken, vatandaşlar uzun bir süre sonra yağan karın altında dolaşarak zevkini çıkardı. Çocuklar yağan kar altında oyun oynarken, caddelerdeki seyyar satıcılar karla kaplayan meyve ve sebzeleri satmaya devam ettiler. Cumhuriyet Caddesinde bulunan Kestaneciler satışlarda memnuniyetini dile getirirken, vatandaşlar yağan kar altında özçekim yaptılar. Karın yağmasıyla havadaki kuru soğuğun etkisini yitirdiğinin belirten Orhan Daşdemir, “Uzun zamandır Ağrı’ya kar yağmıyordu. Bu karın yağması havadaki soğuğu aldı. Ağrı havası, bacalardan çıkan dumanlardan dolayı kirleniyor. Bu kar yağışıyla beraber havamız temizlenecek” dedi.

Ahmet Genç

