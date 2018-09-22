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Ağrı'da yüzlerce tahta küle döndü

Ağrı'da yüzlerce tahta küle döndü
Ağrı'da yüzlerce tahta küle döndü

Ağrı’da inşaatlarda kullanılan yüzlerce tahtanın bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı alanda bulunan elektrik trafosunun zarar görmemesi için mahallede enerji kesimi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde boş alana bırakılan tahta ve keresteler henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alarak yandı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise 2 araç ile yangına müdahale etti. Ekipler yangının meydana geldiği alanda bulunan elektrik trafosunun zarar görmemesi için ARAS EDAŞ ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler olası bir patlamaya karşı trafoya verilen enerjiyi kesti. Kısa sürede alevlerin boyu metrelerce yükseğe ulaştı. Yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürebildi. Yangında yüzlerce ağaç ve kereste küle döndü.

Abdullah Söylemez
 

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