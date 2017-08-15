Ağrı’daki kazada yaralananların isimleri belli oldu

Alınan bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Ağrı’nın Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Salih Oygar idaresindeki 65 ET 520 plakalı yolcu midibüsünün üzerine yol yapım çalışmasında kullanılan seyir halinde olan Hüseyin T.’nin yönetiminde bulunan tırın üzerindeki vinç düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ekibi ve ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların isimlerinin, Güllüzar Yılmaz (38), Levent Şahin (34), Ergül Kızıltaş (23), Kadir Kızıltaş (32), Baran Alpaslan (21), Adem Bilgi (27), Ferhan Koca (26), Dilan Yılmaz (18), Muhammet Ali Özdemir (23), İbrahim Bilgi (31), Abdulselam Açıkgöz (23), Yaşar Yöntem (44), Enes Karagöz (17), Serdar Aktaş (19) olduğu belirtilirken ismi öğrenilemeyen bir kişinin de Tutak ve Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren vatandaşlar ise olay yerine gelen ekiplerce Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 6 kişinin kimlik tespitinin sürdüğü öğrenildi.

‘Kazadan sonra kaçan tır sürücüsü jandarmaya teslim oldu’

Yaşanan kazadan sonra dorsesinin olay yerinde bırakıp tırı ile kaçan tır sürücüsü H.T Hamur ilçe Jandarma Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu. Kazadan sonra kapanan karayolu, yolun temizlenmesi ile birlikte ulaşıma açıldı.

Kaza sonrası midibüste bulunan yolculardan Baran Alpaslan, “Biz Iğdır üzerinden Doğubayazıt’a geçiş yaptık. Doğubayazıt’ta tur arabasına bindik. Van istikametine doğru yola çıktık. Tutak ilçesine 15 kilometre kala bizim karşı şeritten gelen iş makinesi ile çarpıştık. İş makinesi tırın dorsesinin üzerindeydi. Tırın üzerinden kayarak bize çarptı ve kaza geçirdik. 3 yaralıyı ben kendim çıkardım. Ben en son saydığımda 7 ölü vardı, sonrasını bilmiyorum." dedi.

Abdullah Söylemez - Faruk Yavuz

