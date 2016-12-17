Kent merkezinde bulunan Dr. Yaşar Eryılmaz Caddesinde esnaflık yapan 3 kafadar arkadaş başlık parasından yakınarak ailelerinin kendilerini evlendirmesi için kardan gelin yapıp ailelerine evlilik mesajı gönderdi. Yaklaşık 2 metre boyunda yapılan kardan geline kırmızı duvak takan gençler, gelinin eline kırmızı gül vermeyi de ihmal etmedi. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği kardan gelin kısa sürede cadde esnafının maskotu haline geldi. Babalarına nispet olsun diye kardan gelin yaptıklarını ifade eden gençlerden Şahin Faal, “Biz bunu babalarımıza nispet olsun diye evlenemeyen, evlilik isteyen gençler için yaptık. Şuan onları da temsil ediyoruz. Kar çok yağınca bizde ailelerimize bu şekilde mesaj vermek için böyle bir şey yaptık” dedi.

“Artık evliliğe adım atmak istiyoruz”

Askerlik görevini yerine getirdiğini ve artık evlilik yapmak istediğini söyleyen gençlerden Ömer Gökhan, “Askerliğimizi yaptık, belli bir saatten sonra artık evliliğe adım atmak istiyoruz. Babalarımıza nispet olsun diye Kardan gelin yaptık. Babamıza bir nevi gözdağı vermek istedik, elimizden gelen buydu bizde bu şekilde yaptık” şeklinde konuştu.

“Başlık parası 15 bin lira”

Başlık parasının 15 bin lira olduğunu ve geçlerin bu parayı veremediğini ifade eden vatandaşlardan Ferdi Ergül, “Gençler ne yapsın Ağrı’da iş yok güç yok başlık parası 10 - 15 bin lira gençler mecbur ne yapsın karda teselli buluyor. Ailelerine böyle nispet yapıyor. Devlette bu tür gençlere başlık parası konusunda yardım etse çok güzel bir şey olur” dedi.