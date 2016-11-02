Diğer
Kategoriler

AGÜ Macaristan ekibini yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu’ndaki ikinci maçında Bellona Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), deplasmanda Macaristan ekibi PEAC-Pecs’i 69-62 mağlup etti.

AGÜ Macaristan ekibini yendi

02 Kasım 2016 22:39

AGÜ, Macaristan deplasmanından galibiyetle döndü. İki takımın da dengeli oynadığı ilk periyot 17-17 tamamlandı. İkinci çeyrekte ise bir sayılık avantaj yakalayan Kayseri ekibi, soyunma odasına 33-32 önde girdi. Üçüncü periyotta savunmada daha iyi olan Kayseri ekibi, farkı 5’e çıkardı: 43-48 Son çeyrekte Macar ekibine farkı kapatma izni vermeyen Bellona AGÜ, karşılaşmadan 69-62 galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı.

Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Bellona AGÜ’den Tanisha Wright olurken, PEAC-Pecs adına Krisztina Raksanyi 15 sayı üretti.

AGÜ, 3. hafta mücadelesinde 10 Kasım Perşembe günü Rus ekibi MBA Moscow’a konuk olacak.

Etiketler: AGÜ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!