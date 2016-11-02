AGÜ, Macaristan deplasmanından galibiyetle döndü. İki takımın da dengeli oynadığı ilk periyot 17-17 tamamlandı. İkinci çeyrekte ise bir sayılık avantaj yakalayan Kayseri ekibi, soyunma odasına 33-32 önde girdi. Üçüncü periyotta savunmada daha iyi olan Kayseri ekibi, farkı 5’e çıkardı: 43-48 Son çeyrekte Macar ekibine farkı kapatma izni vermeyen Bellona AGÜ, karşılaşmadan 69-62 galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı.

Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Bellona AGÜ’den Tanisha Wright olurken, PEAC-Pecs adına Krisztina Raksanyi 15 sayı üretti.

AGÜ, 3. hafta mücadelesinde 10 Kasım Perşembe günü Rus ekibi MBA Moscow’a konuk olacak.