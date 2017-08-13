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AGÜ’nün Tüm Bölümleri İlk 10’da

Abdullah Gül Üniversitesi, tüm bölümlerinde devlet üniversiteleri arasında, en başarılı ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

AGÜnün Tüm Bölümleri İlk 10da

13 Ağustos 2017 09:18

ÖSYM tarafından açıklanan 2017-ÖSYS sonuçlarına göre, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) tüm bölümleri, Türkiye’nin en başarılı öğrencileri tarafından tercih edildi. AGÜ, devlet üniversiteleri arasında, tüm bölümleriyle en başarılı ilk 10 üniversite içinde yer aldı. Taban puan sıralamalarına göre, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik 5’inci, İşletme 6’ıncı sırada yer alırken, İnşaat Mühendisliği 7’nci, Makine Mühendisliği 8. ve Endüstri Mühendisliği ise 10’uncu sıraya yerleşti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplam 31 ilden gelen öğrencilerin yüzde 63’ü ilk 5 tercihinde AGÜ’ye yer verdi.

Kontenjanların tamamını doldurduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’yü tercih eden öğrencilere teşekkür etti. 


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