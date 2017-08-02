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Ağustos ayında en ucuz uçuşlar Salı günü!

Günde 1,5 milyon uçak bileti araması yapılan Enuygun.com, yaz aylarında tatil beldelerine en ucuz uçulacak günün Salı olduğunu açıkladı. İstanbul'dan Dalaman, Bodrum, Antalya, Trabzon, İzmir ve Edremit için yapılan analizde Salı gidiş Perşembe dönüş planlanan seyahatler diğer günlere oranla daha ucuz.

Ağustos ayında en ucuz uçuşlar Salı günü!

02 Ağustos 2017 12:20

Kullanıcılarına uygun fiyatlarla her ay 300 binin üzerinde uçak bileti satışı gerçekleştiren Enuygun.com, yaz aylarının son günleri için ucuz uçuş yakalamak isteyenlere Salı gününü öneriyor. Salı günlerini Çarşamba takip ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, yaz tatilini planlayamayan veya kısa kaçamaklar yapmak isteyenler, Ağustos ayı boyunca en ucuz uçak bileti bulacağı gün Salı. Dönüşlerde ise yolcular, Perşembe gününü tercih ederse yine daha diğer günlere göre daha ekonomik uçma imkanına sahip.

Yurtdışı uçuşlarda da Salı ekonomik

Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da Enuygun.com, Salı günlerini tercih edenlerin daha avantajlı fiyatlarla uçak bileti alabileceğini açıkladı. Türklerin yaz aylarında en çok seyahat ettiği şehirler arasında yer alan Paris Amsterdam, Mikanos ve Üsküp’e de Salı günü gidişler diğer günlere oranla daha ucuz.
 


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