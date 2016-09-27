Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Ağustos ayında internetten kartla yapılan ödemeler bir önceki aya göre 938 milyon lira arttı. Kredi kartıyla Temmuz ayında 5 milyar 718 milyon liralık ödeme gerçekleştirilirken Ağustos ayında bu rakam 6 milyar 656 milyon liraya yükseldi.

Benzin istasyonlarında kartla harcamalar azaldı

Benzin istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre 26 milyon 440 bin lira azalarak, 4 milyar 671 milyon 740 bin liraya düştü. Bu harcamaların 4 milyar 214 milyon 130 bin lirası kredi kartlarıyla, 457 milyon 610 bin lirası ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.