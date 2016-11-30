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Ağzında sigarayla camiye giren hırsız mont ve ayakkabı çaldı

Gaziantep’te ağzında sigarayla camiye giren bir hırsız içeriden bir mont ve kapı önünden de ayakkabıları çalarak, kayıplara karıştı.

Ağzında sigarayla camiye giren hırsız mont ve ayakkabı çaldı

30 Kasım 2016 09:15
Ağzında sigarayla camiye giren hırsız mont ve ayakkabı çaldı - Tıkla İzle

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi Başsimitçi Cami’ne kimliği belirsiz bir kişi, ağzında sigarayla girdi. Kapıda etrafına bakınan genç, sigarayla caminin içerisine girerek, içeride namaz kılan bir kişinin montunu alarak dışarı çıktı. Kapının önündeki ayakkabıları da elindeki poşete koyan şahıs, giydiği mont ve çaldığı ayakkabılarla birlikte camiden ayrıldı.

Caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayı ile ilgili polis soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kamerasından eşgali belirlenen şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Mehmet Bulut

Etiketler: cami, Gaziantep, hırsızlık, sigara


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