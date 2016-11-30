Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi Başsimitçi Cami’ne kimliği belirsiz bir kişi, ağzında sigarayla girdi. Kapıda etrafına bakınan genç, sigarayla caminin içerisine girerek, içeride namaz kılan bir kişinin montunu alarak dışarı çıktı. Kapının önündeki ayakkabıları da elindeki poşete koyan şahıs, giydiği mont ve çaldığı ayakkabılarla birlikte camiden ayrıldı.

Caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayı ile ilgili polis soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kamerasından eşgali belirlenen şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Mehmet Bulut