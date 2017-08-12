Ağzından alınan parça ile idrar kanalı yapıldı

Cizre’de mesane kanseri hastalara bağırsaktan yeni mesane yapan ve çocuk sahibi olamayan hastalarda micro-varikosel ameliyatı gibi birçok ameliyatı ilk defa başarılı bir şekilde gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, doğuştan hipospadias hastası olan 2 yaşındaki Rüzgar Bağro’nun ağzından aldığı parçayla idrar kanalı yaptı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, doğuştan idrar deliği testislerinin arasında bulunan 2 yaşındaki minik Rüzgar’ı ağzından aldığı parçayı idrar kanalı yaparak iki aşamalı cerrahi operasyonla sağlığına kavuşturdu.

Cizre Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, "Doğuştan idrar deliği testislerinin arasında olan 2 yaşındaki minik hastaya iki aşamalı bir cerrahi uygulama gerçekleştirdik. Operasyonun ilk aşamasını hastamız 1 yaş civarında iken yaptık ve ağız içerisinde aldığımız 3-4 santimetrelik bir parçayı idrar kanalına döşedik. Yaklaşık bir yıl sonra ise operasyonun ikinci aşaması olan kısmı yaptık ağzından ikinci kez aldığımız parçayı tekrar idrar kanalına döşedik ve idrar kanalının tüp kısmını yaptık. Ameliyattan önce idrarının testislerinin arasından yapan hastamız şimdi gayet rahat bir şekilde idrarını pipisinin ucundan yapabilmektedir. Bu durum hem hastamız için hem de bizler için çok büyük bir mutluluktur. Hipospadias, dış idrar deliğinin penisin ucuna değil de alt tarafa açılması durumuna denilmektedir. Anne karnındaki cinsel gelişim evrelerindeki bozukluğa bağlı olarak dış idrar kanalının tam oluşamayıp ve pipinin ucuna ilerleyememesi sonucu hipospadias tablosu ortaya çıkmaktadır. Hipospadiasın çok farklı dereceleri vardır. Eğer dış idrar deliği olması gereken yere çok yakın olarak yerleşim gösterirse buna glanüler hipospadias denir ve en hafif hipospadias olgusu olarak tanımlanır. En ağır form ise dış idrar deliğinin pipinin ucunda değil de yumurtaların arasında olması durumudur ki bu tabloya da penoskrotal hipospadias denir" açıklamasında bulundu

Saç teli inceliğinde dikiş attılar

Hipospadias ameliyatının, büyütücü özel gözlüklerle ve saç teli inceliğinde dikişlerle yapıldığına dikkat çeken Op. Dr. Başıbüyük, "Yaklaşık her 300 erkek çocuğun birinde görülen hipospadias tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabilir. Dış idrar deliği uçta olmadığı için, meni ileri doğru atılamaz ve spermler vajina dışına doğru çıkar. Bu nedenle spermler ulaşması gereken yere, yani tüplere ulaşamaz ve yumurtayı dölleyemez" dedi.

Başıbüyük, cerrahide üç amaç olduğunu belirterek birincisinin hipospadias olgularına sıklıkla eşlik eden penis eğriliğini düzeltmek, ikincisinin dış idrar deliğini pipinin ucuna taşımak ve üçüncüsünün de sünneti yapmak olduğunu söyledi. Başıbüyük, "1,5 yıllık çalışma süresinde Cizre Devlet Hastanesinde 67 tane olguya çok yüksek bir başarı oranı ile hipospadias cerrahisi yapıldı ve bunlardan bir tanesi de 2 yaşındaki hastamız Rüzgar Bağro olmuştur. Bu anlamda bu tür başarılı ameliyatların gerçekleşmesi için bizlere imkan tanıyan başta Sağlık Bakanlığına, Şırnak Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Berzan Miroğlu ve Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen’e teşekkür ederim" diye konuştu.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Hidayettullah Erzen ise "Cizre Devlet Hastanesi güçlendirilmiş 2'nci basamak bir ilçe devlet hastanesi olarak çevre ilçelerde yapılamayan birçok zor vakaları özverili uzman hekimlerimiz sayesinde başarılı bir şekilde burada yapmaktayız. Böylece hastaların uzak yerlere sevk edilmesine gerek kalmıyor. Yüz güldürücü sonuçları görünce biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Abidin Yel