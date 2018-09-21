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Ahed Tamimi'den Trump'a: 'Paranıza ihtiyacımız yok'

Ahed Tamimi'den Trump'a: 'Paranıza ihtiyacımız yok'
Ahed Tamimi'den Trump'a: 'Paranıza ihtiyacımız yok'

Filistin’in cesur kızı olarak bilinen Ahed Tamimi, Fransa’da katıldığı bir programda ABD Başkanı Trump’a ithafen “Paranıza ihtiyacımız yok" dedi.

İsrail'in elinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Filistin'in cesur kızı olarak bilinen Ahed Tamimi, Fransa'da düzenlenen bir programa katıldı. Tamimi, başkent Paris'te çok sayıda Fransız vatandaşı ile bir araya gelerek konuşma yaptı. Konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve İsrail'e pek çok konuda destek çıktığını belirten Tamimi, “Trump'ın parasına ihtiyacımız yok, sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ABD'nin yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.  

Hamad Alnajjar
 

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