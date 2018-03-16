Diğer
Kategoriler

Ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Çatkale Köyü’nde ahırın çökmesi sonucu çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.

Ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

16 Mart 2018 10:05

Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Çatkale köyünde akşam saatlerinde itfaiye ekibine gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından söz konusu köye intikal edildi. Köyde Baba Karakuş isimli çiftçiye ait ahırın yıkılması sonucu 25 koyun 8 inek 2 buzağı 2 oğlak 20 yeni doğmuş kuzu telef oldu. Çökmede 2 ineğin de yaralandığı belirlendi.

Tekman İtfaiye ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri enkaz kaldırılırken, hayvan sahibi zararının büyük olduğunu belirtti. 

Ahmet Uğur Budak

Etiketler: ahır, çökme, Erzurum, tekman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç