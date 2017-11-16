Ahıra uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir hayvan ahırında uyuşturucu bulunduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Vicdan'ın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda hayvan ahırının her yeri arandı. Aramalar sonrasında ahırda çuvallar içinde satışa hazır 23 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca operasyonda depoda bulunan S.B., M.G., M.G., EK. olmak üzere 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Adem Çakır



