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Ahırkapı’da coşkulu Hıdırellez kutlaması

İstanbul 2017 Hıdrellez Şenliği, Fatih Ahırkapı Meydanı’nda yapılan etkinlikle coşkuyla kutlandı. Turistlerin küçük bir kağıt parçası yakıp üzerinden atladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması

06 Mayıs 2017 00:02
Ahırkapı’da coşkulu Hıdırellez kutlaması - Tıkla İzle

Hıdrellez Şenlikleri’nin İstanbul’daki adresi olan Fatih Ahırkapı Meydanı bu sene de baharın gelişini coşkuyla karşıladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı’ya ve Sarayburnu Sahili’ne akın eden vatandaşlar, Arnavut kaldırımlı dar sokakları hıncahınç doldururken, geçen yıl terör eylemleri nedeniyle kutlanamayan şenliklere yoğun ilgi gösterdi. Turistlerin de ilgi gösterdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70’e, baharın gelişini kutlayan İstanbul sakinleri gönüllerince eğlendi. Kırmızı elbisesi ve dansıyla dikkat çeken Roman kız çocuğu, yoğun ilgi gördü.

ABD’li Douglas Williams, arkadaşlarıyla geldiği etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

Turistlerin yaktıkları kağıt parçasının üzerinden atlaması renkli görüntüler oluştururken, şenliğin gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

Hüseyin Coşkun 

Etiketler: ahırkapı, hıdırellez, İstanbul


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