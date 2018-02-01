’Ahlat bastonu’ coğrafi işaret tescili aldı

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat bastonu için “coğrafi işaret” tescili aldıklarını belirtti. Bir ürünün coğrafi işaret olarak tescillenebilmesi için o ürünün kullanım biçimi, tanımı, ayırt edici özellikleri, üretim yeri ve metodu ile denetleme mekanizmasının değerlendirildiği bir dizi teknik çalışma ve analizin yapıldığını ifade eden Mustafa Akgül, ”Coğrafi işaret ile tarihi çok eski zamanlara dayanan Ahlat bastonu hak ettiği değere ulaşmış oldu. Biliyorsunuz Ahlat bastonu çok uzun yıllardır üretilen, hatta çok uzun geçmişe dayalı tarihi olan çok değerli bir ürünümüzdür. Bu ürünün Ahlat’a ait olduğunu tescillemek için uzun uğraşlar verdik. Bu uğraşlarımız neticesinde patent enstitüsünden Ahlat bastonunun coğrafi işaretini almış bulunmaktayız. Bu konuda yaptığımız ilk patentli, coğrafi işaretli bastonumuzu da cumartesi günü AK Parti İl Kongresi dolayısıyla Bitlis’e gelecek olan Cumhurbaşkanımıza takdim edilecek. Baston ustamız Refa Gökbulak’a da emeği için teşekkür ediyoruz” dedi.

“BU İŞİN ORİJİNİ ANADOLU’YA GİRİŞ KAPIMIZ OLAN AHLAT’TIR”

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise, öncelikle bu hakkın teslimi namına yapılan coğrafi işaretin önemli olduğunu belirterek, “Başta ustalarımızı kutluyoruz. Bu konuda idare olarak da kaymakamlığımız, belediyemiz ve ilgili tüm birimlerimiz elbirliğiyle bir çalışma ortaya koydular. Bu çalışma nihai olarak sadece bizler tarafından tasdik edilen bir konu değil. Bu aynı zamanda uluslararası bir niteliği de olan coğrafi işaret kavramının da tescilini hak ediyordu. Bugünde özellikle de böyle bir hakkın tesliminin gerçekleşmesi, Ahlat bastonumuzda geldiğimiz noktayı göstermektedir. Ülkemizde özellikle iki ana noktadan bastona temas edebiliriz. Biri Ahlat bastonu diğeri ise Devrek’te yapılan bastonlarımızdır. Ama bir gerçek ortaya çıktı ki bu işin orijini Anadolu’ya giriş kapımız olan Ahlat’tır. İnanıyorum ki ustalarımızın da karşılıklı birbirinden çok şey elde edecekleri kesindir. Ama artık bastonla ilgili genel bir çalışma söz konusu olacaksa bunun yeri, ustaları, orijini Ahlat’tır. Bu konuda mutluyuz” diye konuştu.

“KAFA KISMI MANDA, KOÇ VE SIĞIR BOYNUZU OLAN BASTON, AYNI ZAMANDA KILIÇLIDIR”

Ahlatlı baston ustalarından Refa Gökbulak ise, ilk patentli bastonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edeceği için oldukça heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Baston, atalarımızın bu toprakların üzerinde kurmuş oldukları medeniyetin, uygarlığın izlerini günümüze taşıyan tarihi bir sanattır. Tabi coğrafi işaret, bastonun Ahlat’a özgü tarihi bir el sanatı olduğunu belgeler. Bu belge bizim uzun zamandan beri talep ettiğimiz ama bugüne kadar maalesef elde edemediğimiz çok önemli bir belgeydi. Ümit ediyorum bundan sonra da özellikle pazarda bizim için çok önemli ve yolumuzu açacak olan bir belgedir. Emeği geçen Ahlat Kaymakamımız Mustafa Akgül’e, Belediye Başkanımız A. Mümtaz Çoban’a, Ahlat Eski Kaymakamımız Bülent Tekbıyıkoğlu’na, patent dosyamızı hazırlayan ve iki yıllık süreçte takibini yapan Halil Ülker’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatımız adına Ahlat’a hayırlı olsun. Coğrafi işareti aldıktan sonra ilk patentli bastonumuzu Cumhurbaşkanımıza takdim edilmek üzere yaptık. Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğimiz baston özellikli bir bastondur. En önemli özelliği tezhip işleme olmasıdır. Tezhip işleme Selçukluların en ince sanatı olan ahşap boyama ve fırça tekniğiyle yapılan tasarımdır. Kafa kısmı manda, koç ve sığır boynuzu olan baston, aynı zamanda kılıçlıdır. Bu bastonumuz çok özel ve ilk patentli baston olması özelliği taşıyor. Bu bastonumuzu Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımıza Bitlis ziyaretinde takdim edeceğiz. Bu bastonu Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Müzehibe Meryem Hocamızla beraber ortak bir çalışmayla yaptık. Bu güzel ve özellikli bastonumuzu Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğimiz için de gurur duyuyorum. İnşallah en kısa zamanda bastonumuz Cumhurbaşkanımızın koleksiyonunu süsleyecektir” şeklinde konuştu.

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül’ün makamında düzenlenen patentli bastonun tanıtım toplantısına Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de katıldı.