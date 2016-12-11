Her biri çeşitli ayet, geometrik şekil, figür içeren binlerce abidevi mezar taşı, karla bütünleşince muhteşem güzellikteki görüntüler de ortaya çıktı. Son yapılan tespitlere göre irili ufaklı toplam 8 bin 169 mezar taşının bulunduğu 210 bin metrekarelik alandaki mezarlık, kış mevsimiyle birlikte beyaza bürünen görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu. Ayetlerin adeta dantel gibi işlendiği mezar taşlarının bulunduğu mezarlık şu sıralar kartpostallık görüntüler için en ideal mekanların başında geliyor. Boyu 3 metreyi bulan tek parça mezar taşları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük İslam mezarlığının kar altındaki güzelliği ise görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra içerisinde barındırdığı yüzlerce tarihi eseri ile de tanınan bir turizm merkezi olan Selçuklu Mezarlığı, özellikle ilçede en çok ilgi gören tarihi yapıların başında geliyor. Bu güzellikler, bembeyaz kar ile bütünleşince görülmeye değer muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.

Öte yandan, yaz - kış fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinin başında gelen Selçuklu Mezarlığı, usta ve amatör fotoğrafçılarının fotoğraf karelerinde adeta ölümsüzleşirken, ilçenin tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor.

Hakan Okay